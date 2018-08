Manafortovi odvetniki skušali uničiti kredibilnost kronske priče

Alexandria, 8. avgusta - Odvetniki Paula Manaforta, nekdanjega šefa predsedniške kampanje Donalda Trumpa, so v torek dobili priložnost za zaslišanje kronske priče na sojenju, njegovega nekdanjega pomočnika Ricka Gatesa. Skušali so ga prikazati v kar se da grdi podobi in predvsem kot lažnivca.