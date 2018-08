Na ZN spominska slovesnost za nekdanjega generalnega sekretarja Annana

New York, 22. avgusta - Na sedežu Združenih narodov v New Yorku so se danes s spominsko slovesnostjo poslovili od nekdanjega generalnega sekretarja Kofija Annana, ki je umrl v soboto. "Bil je eden najboljših med nami," je poudaril sedanji generalni sekretar organizacije Antonio Guterres, ki je skupaj z veleposlanico Gane pri ZN Martho Pobee položil venec v spomin Annanu.