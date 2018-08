Svet se spominja nekdanjega generalnega sekretarja ZN Annana

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Ženeva, 18. avgusta - Svet žaluje za nekdanjim generalnim sekretarjem Združenih narodov Kofijem Annanom, ki je po krajši bolezni umrl danes v bolnišnici v Švici, kjer je živel. Star je bil 80 let. Številni se spominjajo njegovih dosežkov v okviru ZN in širše. V njegovi domovini Gani so razglasili enotedensko žalovanje.