Umrl nekdanji generalni sekretar ZN Kofi Annan

Ženeva, 18. avgusta - V starosti 80 let je v bolnišnici v Švici preminil nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan, so danes sporočili iz Mednarodne organizacije za migracije (IOM). Prvi afriški politik na položaju generalnega sekretarja ZN in Nobelov nagrajenec je umrl danes zjutraj po krajši bolezni.