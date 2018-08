MotörCity Tolmin: Ko se srečajo blues, rock in motorji

piše Ksenija Brišar

Tolmin, 20. avgusta - Dober mesec trajajočo sezono velikih glasbenih festivalov v Tolminu je konec tedna sklenil MotörCity, najmlajša tovrstna prireditev, ki je drugič zapored združila ljubitelje bluesa, rocka in motociklov. Kakšnih 1000 obiskovalcev je v dveh dnevih slišalo 11 zasedb iz Slovenije in tujine, organizatorji pa so že napovedali tretjo izdajo za leto 2019.