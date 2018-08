Na Punk Rock Holiday tudi Bad Religion in Lagwagon

Tolmin, 7. avgusta - Sotočje v Tolminu bo po ponedeljkovem ogrevanju, med drugim v družbi Dog Eat Dog, Hladno pivo in Elvis Jackson, danes zaživelo v popolnem punk-rockovskem vzdušju. Festival Punk Rock Holiday bodo do petka med drugim zaznamovali velikani žanra, kot so Bad Religion, Beatsteaks, Lagwagon in Mad Caddies.