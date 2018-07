Na sotočju Tolminke in Soče se začenja festival Metaldays

Ljubljana, 22. julija - V objemu Triglavskega narodnega parka, na sotočju v Tolminu med rekama Tolminko in Sočo, bo od danes do 28. julija potekal največji slovenski metalski festival na odprtem in največji med tolminskimi festivali Metaldays. Na treh odrih bo nastopilo več kot 130 skupin z vsega sveta, med njimi Judas Priest, Kataklysm, Behemoth in Children of Bodom.