Židan za Večer: DZ bom vodil učinkovito in spoštljivo do poslancev

Ljubljana, 18. avgusta - Če bo predsednik SD Dejan Židan izvoljen na čelo DZ, obljublja, da bo delal na način, da bo delo učinkovito in spoštljivo do vseh poslancev, da dvignejo ugled parlamenta. "To je za razvoj parlamentarne demokracije nujno potrebno," je dejal v pogovoru za Večer. Izziv vodenja DZ je sprejel, ko je bil to soglasen predlog vseh koalicijskih strank.