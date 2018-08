Poslanci začeli tajno glasovanje o Šarčevi kandidaturi

Ljubljana, 17. avgusta - Poslanci so začeli tajno glasovanje o kandidaturi prvaka LMŠ Marjana Šarca za predsednika vlade. Glede na podporo, ki so mu jo na današnji seji DZ poleg njegove stranke napovedale SD, SMC, SAB, DeSUS in Levica, se mu obeta izvolitev. Pred glasovanjem je DZ prisluhnil Šarčevemu govoru, sledila je poslanska razprava, v kateri pa SDS ni sodelovala.