Šarec: Imam pogum in vztrajnost, ne bojim se prevzeti odgovornosti

Ljubljana, 17. avgusta - Kandidat za predsednika vlade Marjan Šarec je danes v nagovoru v DZ poudaril, da ima pogum in vztrajnost ter se ne boji prevzeti odgovornosti. "Dela bo veliko na vseh področjih. Štela bodo dejanja, ne besede," je dejal in med drugim izpostavil, da se bo zavzemal za višjo stopnjo politične kulture in ravni komuniciranja.