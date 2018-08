Ameriški mediji združeni v kampanji za svobodo in proti Trumpu

Washington, 16. avgusta - Več kot 300 ameriških medijev se je danes združilo v kampanji proti napadom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na medije. Sledeč pozivu časnika Boston Globe so objavili prispevke, v katerih izpostavljajo pomen svobode medijev in zakaj so napadi predsednika in njegove administracije na novinarje tako nevarni, pišejo tuje tiskovne agencije.