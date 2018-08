Mednarodna poročevalca o svobodi izražanja kritična do Trumpovih napadov na medije

Washington, 2. avgusta - Posebna poročevalca Združenih narodov in Organizacije ameriških držav (OAS) za svobodo izražanja David Kaye in Edison Lanza sta v skupni izjavi, ki so jo hkrati objavili v Washingtonu in Ženevi, predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi njegovih preračunljivih napadov na medije obtožila kršenja medijskih svoboščin.