Lastnik NYT opozoril Trumpa pred nasiljem nad novinarji

Washington, 30. julija - Lastnik New York Timesa (NYT) A.G. Sulzberger je v nedeljo sporočil, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa v v Beli hiši opozoril, da so njegovi napadi na medije nevarni in škodljivi za državo. Menil je tudi, da bi vse skupaj lahko pripeljalo do nasilja nad novinarji. A kot kaže, mu Trump ni kaj posebej prisluhnil.