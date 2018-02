V prihodnjih letih naj bi omejili promet v dolino Vrata

Mojstrana, 18. februarja - Občina Kranjska Gora si v sodelovanju s partnerji prizadeva trajnostno urediti promet v dolino Vrata, ki je v zadnjih letih vse bolj obiskana in zato tudi prometno obremenjena. Občina zato v prihodnjih letih načrtuje ureditev parkirišč v Mojstrani in javni prevoz v Vrata, ki so vstopna točka za vzpon na Triglav.