SAB odstopila od želje po podpredsedniškem položaju Bratuškove

Ljubljana, 13. avgusta - Generalni sekretarji strank petorčka so danes opravili prvi krog kadrovskih usklajevanj. Generalni sekretar SAB Jernej Pavlič je za STA potrdil, da je stranka odstopila od želje po podpredsedniškem mestu za Alenko Bratušek. SAB naj bi sicer po neuradnih informacijah prevzela ministrstvo za infrastrukturo, ki so si ga sicer želeli v SD in SMC.