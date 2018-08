Pred Šarčevimi partnerji kadrovska vprašanja

Ljubljana, 13. avgusta - Po tistem, ko je parafiranje protokola o sodelovanju Levice z manjšinsko vlado strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS zagotovilo potrebno podporo za izvolitev Marjana Šarca za mandatarja in njegove vlade, so na mizi zdaj kadrovska vprašanja. O delitvi resorjev bodo že danes spregovorili generalni sekretarji peterice strank.