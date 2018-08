Dogovorjen vsebinski in formalni okvir sodelovanja petorčka in Levice

Ljubljana, 10. avgusta - Sporazum o sodelovanju med Levico in strankami LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS, ki so ga stranke danes parafirale, določa vsebinske in formalne okvire projektnega sodelovanja med vladno koalicijo ter Levico. Opredeljuje področja, kjer bodo stranke sodelovale, in tista, kjer se razhajajo, ter postopke in načine usklajevanja med podpisnicami.