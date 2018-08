SAB v parafo zaradi napredka pri protokolu, o vstopu v vlado še svet stranke

Ljubljana, 10. avgusta - Kljub nekaterim javno izraženim zadržkom do manjšinske vlade je danes zaradi doseženega napredka v usklajevanjih protokol o sodelovanju med petorčkom in Levico parafirala tudi Stranka Alenke Bratušek. Končna odločitev o dejanskem vstopu v vlado in končnem podpisu sporazuma o partnerstvu pa bo sprejeta na svetu stranke.