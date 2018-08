Gorsko kolesarski parki vse bolj obiskani

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Prevalje/Maribor/Cerkno, 5. avgusta - Hribovske in gozdne poti po Sloveniji že dolgo niso le cilj pohodnikov, vse več je na njih tudi kolesarjev. Predvsem tistim, ki si želijo hitrih in razgibanih spustov, so namenjeni kolesarski parki, ki so mnogi urejeni na ali ob smučiščih, pa tudi drugje. Parki so vse bolj obiskani. Med gosti je veliko tujcev, povečuje se ponudba za družine.