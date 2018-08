Delo: Turistični val podira meje do zaledja (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Turistični val je preplavil Slovenijo. Na zgornjem Gorenjskem so najbolj na udaru uveljavljeni turistični centri, med katerimi prednjačijo Bled, Kranjska Gora in Bohinj. Turisti pa začenjajo odkrivati tudi druge kraje in spoznavajo, da Gorenjska oziroma Slovenija niso le Bled, Bohinj ali Kranjska Gora, v Delu piše Blaž Račič.