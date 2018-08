Delo: Prašiči radi izgubljajo živce (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Daytonski in kumanovski mirovni sporazum sta ustavila vojno v BiH in na Kosovu, nista pa odpravila vzrokov, ki so v devetdesetih povzročili krvavo balkansko žehto. To velja tudi za zamrznjen konflikt med Srbijo in Hrvaško, kjer se je vojna končala s podpisom erdutskega sporazuma, v Delu piše Vili Einspieler.