Delo: Izčrpavanje (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - V prvem krogu nihče ni imel poguma za to, s to potezo pa bomo presekali gordijski vozel, je Marjan Šarec pospremil napoved današnje vložitve kandidature za mandatarja. Pa se bo res presekal gordijski vozel? Podpise pod kandidaturo bodo prispevali poslanci LMŠ, SD, SMC, Desusa in SAB, ki jih je skupaj le 43, piše Barbara Hočevar v Delu.