Vročinski val v Španiji zahteval devet življenj

Madrid, 7. avgusta - Vročinski val, ki od preteklega tedna pesti večji del Evrope, je doslej v Španiji zahteval devet življenj, so danes sporočile španske oblasti. Ugotovili so namreč, da sta posledicam vročinskega udara podlegla tudi 66-letni moški, ki je umrl že v nedeljo, in 75-letna ženska, ki je umrla danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.