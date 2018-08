Po Evropi še naprej vroče, ponekod malce olajšanja

Zagreb/Dunaj/Pariz/Madrid, 6. avgusta - Vročini po Evropi ni konca. Vztraja na Hrvaškem, kjer je vzdolž Jadrana razglašen rdeči, oranžni ali rumeni alarm, tropsko se počutijo tudi v Avstriji. V Španiji in na Portugalskem so temperature nekoliko padle, a so ponekod ostale nad 40 stopinj Celzija. V Franciji še pričakujejo vročinski vrhunec.