Na Portugalskem požar ogrožal turistično mesto

Lizbona, 4. avgusta - Reševalci so zaradi divjanja gozdnega požara v bližini turističnega mesta Monchique na jugu Portugalske v petek evakuirali eno izmed tamkajšnjih vasi. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 400 gasilcev, ki so si pri gašenju požara pomagali z letali, helikopterji in 121 gasilnimi vozili, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita.