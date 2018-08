Dolgotrajna koalicijska pogajanja v Evropi v zadnjem času pogosta

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 8. avgusta - Dolgotrajna in zapletena koalicijska pogajanja, kakršnim smo trenutno priča v Sloveniji, so v Evropi v zadnjem času pogosta. Kot je za STA ocenil strokovnjak za primerjalne politične sisteme Mitja Žagar, je za to več razlogov, med njimi populizmi. Trajanje pogajanj pa je odvisno tudi od volilnega sistema in načina oblikovanja vlade, opozarja.