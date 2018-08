V Kabulu ugrabili in ubili tri tujce

Kabul, 2. avgusta - Afganistanska policija je danes v Kabulu našla trupla treh tujcev, ki so bili pred tem ugrabljeni. Gre za državljane Indije, Makedonije in Malezije. Odgovornosti za krvavi incident ni za zdaj prevzel še nihče, gre pa za zadnji dogodek, v katerega so bili v od nasilja razdejani afganistanski prestolnici vpleteni tujci.