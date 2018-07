Dnevnik: Politiki ne znajo brati (1. 8.)

Ljubljana, 31. julija - Komaj dobro zgrajena Narodna univerzitetna knjižnica leta 1944 bi skoraj zgorela, saj je v čitalnico treščilo okvarjeno nemško letalo in uničilo 44.000 do 60.000 knjig. Srečo sta imela neka študentka in profesor, ki naj bi ta dan tam imela izpit, a ga je študentka zaradi slabe pripravljenosti odpovedala, v Dnevniku piše Tanja Lesničar - Pučko.