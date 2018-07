Delo: Stopicanje na mestu (31. 7.)

Ljubljana, 31. julija - Dva meseca po državnozborskih volitvah ni prav nič bolj jasno, kakšno koalicijo bo dobila Slovenija in kako se bo prihodnja vlada lotila temeljnih problemov, ki so pred slovensko družbo. Stranke se še niso poenotile niti glede tega, katere so temeljne dileme, s katerimi se bo treba najprej spoprijeti, v Delu piše Suzana Kos.