Večer: Ožine (1. 8.)

Maribor, 31. julija - Precej neopažena je bila novica, da so hutiji prejšnji teden napadli savdska tankerja. Edini, ki so jo zaznali, so bili trgovci z nafto, saj so se cene na svetovnih borzah spet zvišale. Savdska Arabija se je namreč odločila, da začasno prekine izvoz črne surovine skozi nevarno ožino v Rdečem morju, v Večeru piše Vojislav Bercko.