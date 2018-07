Predsedniki šestih strank znova za skupno mizo

Ljubljana, 30. julija - Potem ko je izvršni odbor Levice več ur pretresal izkupiček nedeljskih koalicijskih pogajanj, so za skupno mizo znova sedli predsedniki vseh šestih strank, ki se usklajujejo o vsebini koalicijske pogodbe. Po neuradnih podatkih se pogajanja nadaljujejo, čeprav so razhajanja med peterico sredinskih strank in Levico še vedno velika.