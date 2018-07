Krška nuklearka spet v omrežju in s polno močjo

Krško, 30. julija - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki so jo zaradi preventivne odstranitve merilnih priključkov z glavnih transformatorjev v noči na nedeljo kratkotrajno izključili iz omrežja, je spet v omrežju. Po opravljenih delih so jo v nedeljo opoldne vnovič vključili v elektroenergetski sistem, sinoči pa je že dosegla polno moč, so danes sporočili iz Neka.