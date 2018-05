Nek vnovič v omrežju

Krško, 2. maja - Krško nuklearko so po rednem enomesečnem remontu v torek zvečer ponovno vključili v elektroenergetski sistem. Trije bistveni remontni sklopi so obsegali zamenjavo jedrskega goriva, preventivno vzdrževanje in preverjanje ter tehnološko nadgradnjo. Zdaj bodo po preverjanjih na nizki moči njeno moč postopoma zviševali.