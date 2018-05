Krška nuklearka po poremontnem zagonu v nedeljo dosegla polno moč

Krško, 8. maja - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki so jo po končanem enomesečnem remontu prejšnji torek ponoči vnovič vključili v elektroenergetski sistem, je po preverjanjih pri nizki moči in postopnem zviševanju moči elektrarne v nedeljo dosegla polno moč. Iz Neka so sporočili, da so redni remont, ki se je začel 1. aprila, končali v načrtovanem obsegu.