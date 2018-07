Primorske novice: Ne zanašajte se le na dobro srečo (27. 7.)

Koper, 26. julija - Čas od pomladi do jeseni je čas klopov. To ne bi bilo nič posebnega, če klopi ne bi bili okuženi in zato nevarni za zdravje. Za glavnino Primorske še velja, da tod klopi niso okuženi z meningoencefalitisom, so pa povsod po državi okuženi z boreliozo. Tega se Primorci še ne zavedamo dovolj dobro, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.