Demokracija: Zaporedje dogodkov v glavi Dejana Ž. na cesti do Nikamor (26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Nisem prepričan, ali je David Byrne vedel, kaj je hotel povedati s pesmijo Road to Nowhere. Nisem tu, da bi si domišljal, kaj je Byrne v resnici mislil in česa ni, ampak osebno mi je bližje zadnja razlaga - namreč da je točka na "poti do nikoder" kraj, kjer se ustvarja kaos, prodaja megla in slikajo gradovi v oblakih, piše Jože Biščak.