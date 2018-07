Dnevnik: Zoprna vprašanja za Rdeči križ Slovenije (26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Številke, ki odsevajo delo slovenskega Rdečega križa, so fascinantne. Samo lani so razdelili za dobre tri milijone evrov denarne pomoči, več kot štiri tisoč ton hrane, 200 ton higienskih pripomočkov ... V organizaciji RK je letovalo 1568 otrok z zdravstvenimi težavami in 1311 otrok iz deprivilegiranih okolij, v Dnevniku piše Ranka Ivelja.