Kreditne kartice prinašajo več dobička

New York/Palo Alto, 26. julija - Finančno podjetje za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Mastercard je v drugem četrtletju na račun nižjih davkov in pogostejšega nakupovanja njegovih strank čisti dobiček povečalo za približno tretjino na 1,6 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov). Visa je čisti dobiček medtem okrepila za 13 odstotkov na 2,3 milijarde.