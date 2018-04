Visa s krepkim skokom četrtletnega dobička in prihodkov

New York, 26. aprila - Plačilno omrežje Visa je v svojem drugem poslovnem četrtletju, od januarja do marca, krepko izboljšalo poslovne rezultate. Čisti dobiček je od enakega četrtletja lani narasel s 430 milijonov na 2,61 milijarde dolarjev oziroma z 18 centov na delnico na 1,11 dolarja na delnico. Prihodki so narasli za 13 odstotkov na 5,07 milijarde dolarjev.