Mastercard z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja

New York, 2. maja - Finančno podjetje za procesiranje plačil s kreditnimi in plačilnimi karticami Mastercard je v prvem letošnjem četrtletju zabeležilo več dobička in prihodkov, kot so pričakovali analitiki. Delnice podjetja so se po objavi rezultatov podražile za 2,82 odstotka na 185,34 dolarja. K rasti dobička so pripomogli tudi nižji davki zaradi reforme v ZDA.