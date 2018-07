Levici tudi uradno vabilo na koalicijska pogajanja

Ljubljana, 25. julija - V LMŠ so na koalicijska pogajanja sedaj tudi uradno povabili Levico, in sicer po tistem, ko so ugotovili, da je možnost pogajanj z NSi v drugem krogu iskanja mandatarja za sestavo nove vlade izčrpana. S pogajanji bodo predvidoma začeli v četrtek, je napovedal predsednik LMŠ Marjan Šarec.