Požari zajeli več držav na severu Evrope

Stockholm, 24. julija - Vročinski val je zajel večji del Evrope, tudi države na severu stare celine, kjer trenutno divja več požarov. O požarih poročajo na Švedskem, Finskem, Norveškem in Latviji. Na izjemno veliko nevarnost požarov so opozorili tudi v Nemčiji, v nizozemski prestolnici Amsterdam pa so zaradi vročine zaprli več mostov.