Po podatkih MZZ med žrtvami požarov v Grčiji ni Slovencev

Ljubljana, 24. julija - Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva med žrtvami požarov v Grčiji ni Slovencev. Kot so z MZZ sporočili za STA, so v stalnem stiku z nekaterimi slovenskimi turisti na območju in po trenutnih informacijah med ranjenimi in žrtvami ni slovenskih državljanov. Ljudem sicer odsvetujejo vsa potovanja na prizadeta območja, ki niso nujna.