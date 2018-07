Število smrtnih žrtev požarov v Grčiji naraslo na 60

Atene, 24. julija - Obsežni gozdni požari na grškem polotoku Atika, ki so ušli izpod nadzora, so po najnovejših podatkih zahtevali najmanj 60 smrtnih žrtev, je danes sporočil župan mesta Rafina Evangelos Bornos. Več sto ljudi še pogrešajo, zato utegne število žrtev še narasti. Na Atiki so zaradi požarov razglasili izredne razmere, poročajo tuje tiskovne agencije.