Trump danes s tviti glede Severne Koreje, medijev, Amazona in ruske preiskave

Washington, 23. julija - Odpočit po vikendu golfa na svojem posestvu v New Jerseyju, kamor se je umaknil pred politično burjo zaradi vrha z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je ameriški predsednik Donald Trump danes sprožil rafal tvitov proti ruski preiskavi, medijem in v podporo svoji politiki do Severne Koreje.