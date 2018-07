Trump še naprej povzroča zmešnjavo glede Rusije in po novem tudi proteste

Washington, 19. julija - Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo spet zanikal svoje obveščevalce z mnenjem, da se Rusija ne poskuša vpletati v letošnje kongresne volitve, Bela hiša pa je kasneje prišla na dan z razlago, da je zanikal nekaj drugega, čeprav so ga posneli. V New Yorku, Washingtonu in drugje so izbruhnile demonstracije.