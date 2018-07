Putin kritičen do sil v ZDA, ki žrtvujejo ameriško-ruske odnose

Moskva, 19. julija - Ruski predsednik Vladimir Putin je bil danes kritičen do sil v ZDA, ki so po njegovih besedah pripravljene žrtvovati rusko-ameriške odnose za svoje lastne ambicije. S tem se je odzval na ameriške kritike ponedeljkovega vrha med njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Helsinkih, poročajo tuje tiskovne agencije.