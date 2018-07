Peterica strank pod okriljem LMŠ bo nadaljevala koalicijske pogovore, v igri Levica

Ljubljana, 20. julija - Peterica pod okriljem LMŠ bo po umiku NSi iz pogajanj nadaljevala pogovore, in sicer s ciljem oblikovanja koalicije, ki bo imela v DZ več kot 46 glasov, so po srečanju generalnih sekretarjev peterice strank sporočili iz LMŠ. Kot so pojasnili za STA, je v sklopu nadaljevanja teh pogovorov v igri Levica.