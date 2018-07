Španija umaknila priporne naloge za katalonske borce za neodvisnost

Madrid, 19. julija - Španija je umaknila evropske priporne naloge za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in druge katalonske borce za neodvisnost, ki so pobegnili v tujino, je danes sporočilo špansko vrhovno sodišče. To pomeni, da lahko prosto potujejo iz države v državo. Puigdemont je v odzivu menil, da umik kaže na šibkost obtožb proti njemu.