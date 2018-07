Bruselj poziva h krepitvi pripravljenosti na črni brexit

Bruselj, 19. julija - Evropska komisija je danes podjetja, članice in institucije EU pozvala h krepitvi pripravljenosti na črni scenarij brez dogovora o brexitu. Še vedno namreč ni jasno, zlasti zaradi političnega kaosa na Otoku, ali bo mogoče doreči in ratificirati ločitveni sporazum do 29. marca prihodnje leto, ko je predviden izstop Združenega kraljestva.